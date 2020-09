1. september Aabitsa teel: Melliste koolis alustab kooliteed poisteklass 

Kuna tegu on poisteklassiga, siis oli aktuski üles ehitatud poisilikult. Kandvaks ideeks oli Elvis Presley ütelung, et ambitsioonid on nagu unistused, aga neil on V8 mootor. Iga poiss sai aabitsa ja õpilaspileti kätte poodiumil mootorimürina saatel.

Väikese kooli võlu ja valu on see, et kõik tunnevad kõiki. Tasasel häälel arutavad tagaistujad, et „tema isal on puidutöökoda“ või „tema on täiesti vanaema nägu“. Vaid ühe õpilase kohta jääb tagapink vaikseks: „Ma ei tea, kus ta pärit on.“

Kasvab põhikooliks

„Kevadel tegi volikogu otsuse, et Melliste kasvab põhikooliks,“ teeb vallavanem Priit Lomp aktusel teatavaks tähtsa otsuse. „Tegime elanike ja laste seas küsitluse, 80 protsenti olid selle poolt. See on tegelikult meeletu kadu Luunjale ja Tartule, keegi ei taha kooli vahetada. Miks me peaksime raha kellelegi teisel andma? Ma olen kindel, et mõne aasta pärast on siin korralik enam kui saja õpilasega põhikool. Vallas on üle viie tuhande elaniku ja kahel aastal järjestikku on sündinud 80 last.“

„Alguse sai kõik sellest, et neli lapsevanemat ütlesid kunagi mulle – nad veel mõtlevad, kas panna laps siia kooli või mitte,“ räägib direktor. „Kui ma hakkasin uurima, miks nad mõtlevad, siis nad ütlesid, et nad paneksid lapse kindlasti Melliste kooli, kui ta saaks siin põhikooli lõpuni käia. Sel kevadel pidi hoolekogu otsustama, et lasteaiarühmadesse võib võtta normist rohkem lapsi vastu. Tegelikult on mul avaldusi terve rühmatäie laste jagu.“

„Mõnisada ruutmeetrit juurdeehitust tuleb siia kindlasti,“ sõnab Lomp justnagu muuseas. „Lasteaiarühmad on täis ja põhikooli jaoks on mõned klassiruumid juurde vaja.“

„Kooli laul tuleb ümber teha, logo ja õppekava tuleb ümber teha, nimi muutub,“ muigab direktor. „Aga see on kõik rõõmus tegemine. Ma ei arva, et me oleksime liiga suure ampsu võtnud.“