Venemaal ületas diagnoositud koroonajuhtumite arv miljoni piiri 

Esmaspäeval avalikustas Venemaa terviseminister Mihhail Muraško plaani alustada septembris kodumaise koroonavaktsiini Sputnik V masstootmist, et seejärel oktoobris laiaulatusliku testimiskampaaniaga algust teha, kirjutab The Moscow Times. „Vaktsiin toimetatakse esmalt tervishoiutöötajatele ja õpetajatele,“ sõnas Muraško ja lisas, et vaktsineerimine saab olema täiesti vabatahtlik. Venemaa teatel on üle 20 riigi esitanud tellimuse enam kui miljardile Sputnik V doosile – vaatamata sellele, et hiljuti valminud vaktsiini asjus levib palju ohutusega seotud küsimusi. Lääne teadlased, kes kritiseerivad vaktsiini kiiret valmimist, kahtlustavad, et Vene teadlased võisid Sputnik V loomisel hooletud olla.