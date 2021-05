VIDEO | ELUOHTLIK OLUKORD! Uhke maasturi juht keeras julmalt ette sõidutee ääres pedaalinud jalgratturile ja sai lõpuks karistada 

Intsident juhtus 30. augusti õhtupoolikul Tallinna-Paldiski maanteel pealinna piiri ääres. Harku poolt tulles, Õismäele lähenedes otsustab arusaamatul põhjusel Range Roveri juht keerata ette sõidutee ääres pedaalivale jalgratturile ning järsult pidurdada. Kokkupõrget suudetakse napilt vältida, aga pealtnäha on tegu ülimalt ohtliku situatsiooniga.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnas toona Õhtulehele, et selline käitumine autojuhi poolt on äärmiselt kahetsusväärne ning lubamatu. „Olenemata põhjusest, mis ajendas sõidukijuhti niimoodi käituma, ei tohi tahtlikult liiklusohtlikke olukordi tekitada. Kui sellist käitumist siiski liikluses märgatakse, tuleb sellest esimesel võimalusel politseile teada anda, et saaksime kiiresti reageerida,“ ütles Kullamäe.

Arvestades teo ilmselget tahtlikkust ja võimalikke tagajärgi, karistas politsei autojuhti juhtimisõiguse äravõtmisega maksimummääras ehk kuue kuuga. Mikhail otsusega ei nõustunud ja vaidlustas selle kohtus. Vahejuhtumi põhjuseks olevat olnud juhti ootamatult tabanud terviserike, mille tulemusena soovis autojuht sõiduki väga kiiresti tee ääres peatada. Eelnevat konflikti ratturi ja autojuhi vahel ei olnud.

Mikhaili ütluste järgi lõi talle sõidu ajal jalga kramp, mistõttu tahtis ta auto teeservas peatada. Ta peatus järsult ja siis nägi peeglist, et põleb hoiatav punane tuli, mis andis märku sellest, et ees on takistus ning ta pööras maanteele tagasi. Kuna oli jalga masseerinud, sai edasi sõita. Jalgratturit märkas alles siis, kui oli manöövri lõpetanud ning siis sai aru, et jalgrattur oligi see takistus, mida punane tuli talle näitas.

Juht põhjendas jalgratturi mittenägemist algul sellega, et too oli ilmselt nn „pimedas tsoonis“, hiljem, et väljas oli hämar ja jalgratturi rattal ei põlenud tuled, samuti sulas jalgrattur tee ääres kasvavate puudega ühte.

Kuivõrd kogutud tõendid juhi juttu ei kinnitanud, sealhulgas videolt nähtuv juhi sõnavõtt „Kelle jaoks tee on ehitatud!?“ jättis kohus karistusliigi muutmata, vähendades küll karistuse pikkust ühe kuu võrra. Kuigi autojuht kaebas maakohtu otsuse riigikohtusse, siis riigikohus kaebust menetlusse ei võtnud ja seega jõustus maakohtu otsus ning autojuht on nüüd pikemaks ajaks liiklusest kõrvaldatud.