VIDEO | ELUOHTLIK OLUKORD! Uhke maasturi juht keeras julmalt ette sõidutee ääres pedaalinud jalgratturile 

Intsident juhtus 30. augusti õhtupoolikul Tallinna-Paldiski maanteel pealinna piiri ääres. Harku poolt tulles, Õismäele lähenedes otsustab arusaamatul põhjusel Range Roveri juht keerata ette sõidutee ääres pedaalivale jalgratturile ning järsult pidurdada. Kokkupõrget suudetakse napilt vältida, aga pealtnäha on tegu ülimalt ohliku situatsiooniga.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnas Õhtulehele, et juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks vestleb politsei mõlema osapoolega. "Selline käitumine autojuhi poolt on äärmiselt kahetsusväärne ning lubamatu. Olenemata põhjusest, mis ajendas sõidukijuhti niimoodi käituma, ei tohi tahtlikult liiklusohtlikke olukordi tekitada. Kui sellist käitumist siiski liikluses märgatakse, tuleb sellest esimesel võimalusel politseile teada anda, et saaksime kiiresti reageerida," sedastas Kullamäe.