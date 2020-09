VÕITLUS EMASLOOMA NIMEL: kaks suurt püütonit kukkusid läbi lae pensionäri kööki 

Maopüüdja Steven Brown teatas, et kaks kõnealust madu olid isased. Nad näisid võitlevat emasmao pärast, keda pole siiani leitud. Brown püüdis isasmaod kinni ja toimetas nad lähedalasuvasse riigimetsa. Ent kuna emane vaibapüüton on väidetavalt kadunud, ei andnud see majaomanikust pensionärile ilmselgelt rahu. Tait mainis, et on oma kodu juures ka varem madusid ringi luusimas näinud, ent mitte kunagi nii suuri. Ka kogenud maopüüdjale tuli roomajate suurus üllatusena. Püütonite pikkus oli 2,8 ja 2,5 meetrit ning koos kaalusid nad umbes 22 kg.