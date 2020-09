PLATS PUHTAKS: Saudi Araabias vallandati ja võeti uurimise alla mitu kuningliku perekonna liiget 

Kuue mehe tegevust ootab kaitseministeeriumis põhjalik uurimine. Nende arreteerimise aluseks olid dekreedi kohaselt „kahtlased finantstehingud“. Kuningas Salmani poeg kroonprints Mohammed bin Salman, keda peetakse juba Saudi Araabia tegelikuks valitsejaks, juhib kampaaniat valitsuses väidetavalt lokkava korruptsiooni vastu. Kriitikute sõnul on kõrgetasemeliste vahistamiste eesmärgiks hoopis kõrvaldada kroonprintsi võimule potentsiaalselt ohtlikke takistusi. Ka tänavu kevadel vahistati kolm kuningliku pere liiget, kelle seas oli kuninga noorem vend prints Ahmed bin Abdulaziz ja endine kroonprints Mohammed bin Nayef.

35aastane kroonprints Mohammed bin Salman pälvis rahvusvahelise tunnustuse, kui lubas pärast 2016. aastal võimule saamist korraldada riigis majandus- ja sotsiaalreforme. Teda on siiski saatnud mitmed karmid skandaalid. Nimekamaks neist on Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva organiseerimine. Teda on kritiseeritud ka jätkuva konflikti tõttu Jeemenis, kus Saudi Araabia toetab valitsusmeelseid jõude.