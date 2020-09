Eesti uudised Ehitusettevõtjate liidu juht: turgu ergutaks paremini koolide-lasteaedade hanketööd, mitte riigiabi Porto Francole Marvel Riik , täna, 11:25 Jaga: M

Juuli lõpus otsustas valitsus finantseerida Porto Francot sildlaenuga Kredexilt, et 200miljoniline arendus Tallinna kesklinnas sadama lähedal ikka valmiks. Arenduse toetamisel on räägitud sellest, et tegu on Eesti suurima arendusprojektiga, mis saab ühtlasi Maarjamaa visiitkaardiks sadama kaudu saabuvatele turistidele. Foto: Erki Pärnaku

„Porto Francole riigiabi eraldamise tagamaid ma detailselt ei tea ega soovi seetõttu ka kommenteerida. Küll sooviks saada tagasisidet, kas ja kuidas välistatakse võõrtööjõu kasutamine sellel ehitusobjektil,“ ütles Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juht Kaupo Kolsar.