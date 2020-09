ILMAPROGNOOS | Vihmakeebid kapist välja, kooli algusega on saabunud tõeline sügisilm 

Teisipäeval vaheldub päike pilverünkadega. Sajuhooge on hõredalt, suurem on võimalus Eesti lõunaosas. Puhub põhja- ja kirdetuul on mõõdukas, puhanguid võib 11-12 m/s olla. Õhutemperatuur tõuseb 16-20 kraadini.



Kolmapäeva öö on selge ja sajuta ning mõõduka idakaare tuulega. Õhutemperatuur on 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval kõrgrõhkkonna mõju küll veidi väheneb, sest Poola kohale jõuab uus ja võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond. Lisandub pilvi ja õhtu poole võib kohati hoovihma sadada. Idakaare tuul tugevneb 6-11, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi.



Neljapäev toob Läänemere kohalt niiskust juurde. Öö on mõne üksiku vihmahooga ja tuul jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval lisandub pilvi ja on vihmahooge. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur tõuseb 18-22 kraadini.



Reedel jõuab Norra merele uus madalrõhkkond ning toob meile vihma lisaks. Lõunakaare tuul võib päeva peale tugevneda. Õhutemperatuuri miinimum on öösel 10 kraadi piirimail, rannikul on kuni 17 kraadi, päevasoe kerkib 20 kraadi lähedale.



Laupäeval jääb madalrõhkkonna serv Eesti kohale ning vihma võimalus on suur eelkõige päevasel ajal. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuur miinimum jääb sisemaal 10 kraadist, rannikul 15 kraadist kõrgemale, päeval 17-20 kraadi.



Pühapäeval ja esmaspäeval jääb mitmeosaline madalrõhuala Põhja-Euroopat katma ja selle lõunaserva mööda liigub üle Eesti hoogsajupilvi, enam on vihmahooge päevasel ajal. Edelatuul võib võrdlemisi tugev olla. Õhutemperatuur on öösiti 7-12, rannikul jääb 15 kraadi ümbrusse, päeval 14-19 kraadi.