Valgevene võimud lubasid „sügava pettumuse“ valmistanud Balti riikide sanktsioonidele vastata 

Valgevene välisministeeriumi pressiesindaja Anatoli Glazi sõnul tutvuti põhjalikult Eesti, Läti ja Leedu seisukohtadega. Ta mainis, et naaberriikide arvamus on Valgevenele tähtis, ehkki viimaste sammude valguses aina vähem ja vähem. „See on kahetsusväärne olukord. Pole selge, kuidas Leedu, Läti ja Eesti käik aitab toetada Valgevene suveräänsust ja sõltumatust, millest nad on palju rääkinud. Üha jätkuv soov sama reha otsa astuda ja nõiaringis kõndida tekitab sügavat pettumust,“ mainis Glaz, kelle sõnul on suurim rumalus teha asju sama moodi ja loota, et tulemus on erinev.