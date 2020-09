Politoloog Rein Toomla: valitsus laguneb, kui valimised on ukse ees ja parteidest saavad konkurendid 

Viimastel päevadel on omavahel väikest sõnalahingut pidanud EKRE ja Isamaa selle üle, kelle ministrid on siis tegelikult äpardlikult lohakad: justiitsminister Raivo Aeg oma vägivallannetuse tseremooniaga või rahandusminister Martin Helme USA advokaadibüroo palkamisega. Valitsuse pingelistele suhetele on õli tulle valanud ka haridusminister Mailis Reps, kes on öelnud, et arutelud EKRE poliitikutega on lõppenud sellega, et kõnelustelt tuleb sootuks lahkuda.