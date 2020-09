Valgevene opositsioonitegelased loovad uue erakonna 

Maria Kolesnikova teatas esmaspäeval avaldatud videos, et riik on poliitilises ja sotsiaal-majanduslikus kriisis. „Koos me teame, kuidas sellest kriisist välja tulla. Üsna pea esitame registreerimiseks vajalikud dokumendid,“ kuulutas Valgevene opositsioonipoliitik.