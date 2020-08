GALERII | Eesti vabaduse eest võidelnuid pärjati Vabaduse Tammepärja aumärkidega 

„Tänavu annetame Vabaduse Tammepärja aumärki neile meestele ja naistele, kes on osalenud võitluses Eesti vabaduse eest, kes on seda võitlust uurinud või selle mälestust jäädvustanud. Tunnustust väärivad kõik need inimesed, kes ei leppinud sellega, et Eesti on võõrvõimu all ning kes astusid sellele vastu kas relva, teo või sõnaga,“ märkis Raivo Aeg.