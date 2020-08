17 nälginud ja kirpudes peni said lootuse ilusale elule 

21. august oli ühele Anija vallas Vikipalu külas elavale vanale mehele kurb päev: kohtuotsusega tõsteti ta välja majast, kust ta pikki aastaid elanud oli. Tema praegugi veel kolimisšokis koertele andis see aga lootuse väärikale elule.

Loomakaitse liit sai teate alatoitunud koertest mõned nädalad tagasi. 21. augustiks jõuti asjaajamistega nõnda kaugele, et koertele võis järele sõita. Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar tõdeb, et vaatamata loomade kehvale elujärjele oli eksperemees neisse kiindunud. 17 koeral ja peagi ilmale tulevatel kutsikatel oli teatud mõttes isegi õnne – nimelt sattus aastate jooksul nii mõnigi karja liige Vikipalust mööduval raudteel rongi alla.