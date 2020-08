Ihaste ratsakooli endist direktorit kahtlustatakse pedofiilias 

"Saame kinnitada, et möödunud nädala reedel taotles prokuratuur mehe vahistamist kaheks kuuks ning kohus selle taotluse ka rahuldas," ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak. "Kahtlustus on esitatud karistusseadustiku § 145 lg 2 ja § 179 lg 1 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes."

Marko Villemson on töötanud erinevates tallides nii Eestis kui välismaal ligi 30 aastat. 2010. aastal sai temast Eesti rakendispordi peatreener.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.