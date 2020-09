„Lennuk oli covidioote täis!“ 

Reisiettevõtte Tui lennult TOM6215 Zakynthose (Zante) saarelt Cardiffisse on arstid koroonaviirusega nakatumise tuvastanud juba kuueteistkümnel inimesel. Kokku viibis lennumasinas 193 reisijat ja meeskonnaliiget. BBC-le olukorrast rääkides kasutavad pahased reisisellid väljendeid nagu „korralagedus“ ja „häbiasi“. Üks reisija kirjeldab lendu järgmiselt: „See oli täis covidioote ja käpardlikke meeskonnaliikmeid, kellel oli kõigest jumala suva!“ Teine lisab natuke leebemal toonil, et ega tema küll ei täheldanud, et meeskond oleks rahvast lennul kehtivatest erakorralistest reeglitest eriti kinni pidama sundinud. Paljud ei kandnud maske, inimesed jalutasid mööda lennuki salongi edasi-tagasi ringi ja ajasid tuttavatega juttu.