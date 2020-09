Küsimus | Kas koroonahaiget õpetajat võib sundida edasi töötama? 

Jaanus Põldmaa, haridusministeeriumi õigusosakonna juhataja : Praegustes muutunud oludes tuleb jääda koju ka selliste haigustunnustega, millega oleme varem tõenäoliselt harjunud tööl käima. Õpetaja peab haigustunnuste ilmnemisel jääma igal juhul koju. Kui ta leiab, et on piisavalt terve, et jätkata tööd distantsilt, peab ta selles tööandjaga kokku leppima.

Töölepingu seaduse § 19 punkti 2 kohaselt on õpetajal õigus keelduda töö tegemisest, kui ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses. See eeldab, et õpetajale on juba väljastatud töövõimetusleht, millest ta on kohustatud esimesel võimalusel oma tööandjat teavitama. Töövõimetusleht on õpetaja ajutist töövõimetust ja töökohustuste täitmisest vabastatust tõendav dokument, mille kirjutab kindlustatud isikule välja teda raviv arst. Kui õpetaja saab siiski ajutise töövõimetuse ajal tulu (nt töötasu õppe läbi viimise eest), siis on võimalik, et temale makstavat ajutise töövõimetuse hüvitist vähendatakse.