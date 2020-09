Sisuturundus Pintslite välimääraja: milline pintsel sobib missuguseks tööks? Anza , täna, 15:47 Jaga: M

GALERII

Foto: Anza

Suures plaanis võib pintslid jagada sise-, väli- ja eritööde pintsliteks. Sisetööde pintslid on laiusega 50-100 mm ning tähtis on, et pintsel jätaks ühtlase sileda jälje. Samas on välitööde pintsli puhul oluline väga hea mahutavus ja vastupidavus. Need on tavaliselt laiusega 75-120 mm. Eritööde pintslid on aga näiteks pika varrega radiaatoripintsel või eriti lai lakipintsel.