Toomas Jürgenstein | Ood koolirõõmule! 

Saan Mart Raudsaare murest suurepäraselt aru, sarnased kõhklused on praegu väga paljudel lapsevanematel.

Külmetusega kooli

Ma ei saa üldistada järgnevat mõtet kõigile koolidele ja õpetajatele, kuid isikliku kogemuse pinnalt olen tunnetanud, et üks olulisemaid juhtmõtteid algavaks õppeaastaks on olnud: „Hoiame kokku!“ Mõtlen siin kõikidel haridusastmetel toimetavaid inimesi: ministeeriumides, haridusosakondades, koolide juhtkondi, õpetajaid, tugipersonali, lapsevanemaid ja õpilasi. Tundub, et ilma kokkuhoidmise, koostöö ja solidaarsuseta üksteise suhtes me viirusest mõjutatud aegu edukalt üle ei ela.

Algaval õppeaastal saab koolist koju jäämine olema kardinaalselt erinev tänavu poole kevadeni kehtinud tavapraktikast. Kui pisut nohune ja köhatav õpetaja või õpilane koolitööd tegemas on pikalt olnud normaalsus, siis nüüd on see patt. Selline olukord aga nõuab lastevanemate tähelepanelikkust, kolleegidelt haigestunud õpetajale tuge, paindlikku koolikorraldust, õppeainete vahelist lõimumist, IT-vahendeid ja pädevusi jne.

Ebakindlatel aegadel on vaja taotleda seda, et kõik asjaosalised hariduses langetatud otsuseid maksimaalset mõistaksid. Koolides huvitab meid õpilase vastusest palju rohkem lahenduskäik ning minu arvates oleks vaja riigi haridusjuhtide rahulikke ja põhjalikke selgitusi, missuguseid variante ja võimalusi seoses algava kooliaastaga kaalutakse.

Pole saladus, et paljudele õpetajatele ja lapsevanematele põhjustas lõppenud koolikevad omajagu stressi. Mulle näib, et vähemalt osaliselt saaks seda hajutada riigi kaalutlusi rahulikult selgitav kõneisik või -isikud. Kiidan siin minister Mailis Repsi, kes on viimastel nädalatel päris palju avameelselt ja kaalukalt meedias esinenud. Tõsi, minu meelest tulnuks selgitustega alustada varem.

Loomulikult tahan kiita ka õpetajaid, kes on möödunud kevadest tuumakaid kokkuvõtteid teinud. Tõstaksin esile 27. augustil üle-eestilisel muuseumihariduse infopäeval Tallinna reaalkooli ja Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Martin Saare kokkuvõtet ja analüüsi, kus ta tõstis tabavalt esile kevadise distantsõppe mitmepalgelisust. Martin Saare sõnutsi võis see olla „kordumatu ja kohtutav koroonakevad“ või „suurepärane võimalus iseseisvaks süvenemiseks, edenemiseks omas tempos“.