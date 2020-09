Kodune remont tulekul – mil moel leida see õige värvirull? 

Ka värvivannide maailmas on toimunud teatav revolutsioon – Anza on välja töötanud tõeliselt efektiivse värvivanni! See mahutab 3,3 liitrit värvi, nii et 3-liitrise purgi võid vabalt sisse valada. Lisaks on Anza värvivann tugevast plastikust, pikendatud rullimisalaga ning seda saab sangast tõsta. Saadaval on ka ühekordne värvivanni sisu.