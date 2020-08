KINOMONOPOL? Linnamäe plaanib oma Apollo kinoketile lisada Forum Cinemase Balti ärid 

2017. aasta märtsist USA kinoketile AMC kuuluv Forum Cinemas OÜ on Baltikumi suurim kinode operaator, mille kinod on Tallinnas Coca-Cola Plaza, Tartus Ekraan ja Viljandis kino Centrum ning sellele lisaks on neil Lätis üks ja Leedus viis kino.

Eesti konkurentsiamet kommenteeris Õhtulehele, et hetkeseisuga ei ole neile koondumise teadet esitatud, mistõttu ei ole neil võimalik konkreetseid järeldusi koondumise või lubamise osas teha. Samas lisas konkurentsiameti esindaja, et nad saavad koondumisele loa anda üksnes olukorras, kus koondumine konkurentsi oluliselt ei kahjusta.

Minevikust on näide, kuidas konkurentsiamet on taolisele tehingule käe ette pannud. Kui AS Forum Cinemas ja Solaris kino proovisid 2013. aastal ühineda, leidis konkurentsiamet, et see kahjustaks oluliselt konkurentsi filmide näitamise kaubaturul Tallinna ja selle lähiümbruse kinodes. Seega jäi toona kaup katki. Kas praeguse plaanitud ühinemisega võib minna samamoodi?