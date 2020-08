Politsei tabas teise Lasnamäe tapmises kahtlustatava, üks mees on veel jooksus  

Politsei otsib endiselt Roman Gluhovtšenkot. "Palume kõigil, kes on Romani näinud või teavad midagi tema asukohast, helistada 112 või saata vihje pohja.isikuvihje@politsei.ee," kirjutas politsei.

Politsei tuvastas, et kuriteos on alust kahtlustada 30aastast Maxim Vasilievi, 32aastast Roman Gluhovtšenkot ja 34aastast Ilja Gaidalenkot. Lisaks Gaidalenkole on tabatud ka Maxim Vasiliev.