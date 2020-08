Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: euroliidus on jäänud suvisest koroonapuhangust puutumata vaid soomeugrilased ja lätlased Priit Pärnapuu , täna, 17:25 Jaga: M

Musta ja punasega on tähistatud riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et välisministeerium soovitab vältida sellistesse riikidesse reisimist. 1. septembrist tekib aga olukord, kus Euroopa Liidu ja Schengeni kõige "mustematest" riikidest tulijad saavad asuda vajadusel tööpostile. Foto: Priit Pärnapuu

Euroopa Liitu on jäänud veel vaid neli riiki (Eesti, Läti, Soome ja Ungari), kus viimase kahe nädala jooksul on koroonasse haigestunud 100 000 elaniku kohta vähem kui 16 inimest. Seni tähendas 16st suurem nakkuskordaja kohustust jääda Eestisse sisenemisel eneseisolatsiooni. Alates 1. septembrist võib aga koroonatesti negatiivse tulemuse korral minna kohe tööle kasvõi tulles Hispaaniast, kus nakkuskordaja on praegu 206 (kevadise puhangu tipphetkel oli sealne nakkuskordaja 218). Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel kaardilt ja graafikutelt.