Abakhan soovitab: need on 9 sügistalvist moehitti! 

Must on tagasi!

Musta värvi rõivad on alati moes, kuid sel hooajal on need eriti eelistatud. Eelmistel hooaegadel tõstsid pead erinevad valge toonid – see aga valmistas kandjatele mõnevõrra peavalu. Kuidas liikuda ringi meie sombuses kliimas nii, et valged püksid või seelik ei saaks pritsmeid täis? Nüüd riietu pealaest jalatallani musta ja muretseda ei ole vaja!