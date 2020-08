Poliitika Milline minister kirjutab alla, aga pabereid läbi ei loegi?! Martin Helme paneb puid alla Raivo Aegile, Helir-Valdor Seeder omakorda Helmele Marvel Riik , täna, 14:43 Jaga: M

Martin Helme ja Raivo Aeg | Helir-Valdor Seeder ja Martin Helme. Foto: Aldo Luud | Teet Malsroos

„Ma julgeksin Martin Helmele tuua Raivo Aegi eeskujuks oma korrektsuse poolest. See, mis toimub rahapesu uurimise ja advokaatide palkamisega – siin on Helme küll jätnud taustatöö tegemata,“ sutsab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder koalitsioonipartneri juhti. „Töö otsuse langetamisel ja lepingu sõlmimisel on olnud ilmselgelt puudulik.“