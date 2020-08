ÕL VIDEO | POLE ÜLDSE KEERULINE?! Kas tõesti suudab igaüks ehitada tavalise auto ümber elektriliseks? 

Isegi Youtube'ist leiab õpetusi, kuidas iseiseisvalt tulevikuautot valmistada. "Tudengid on ehitanud ümber 1985. aasta Pontiac Fiero. Panime selle sisse Tesla mootori ja paneme ka Tesla akud. Põhimõte on näidata, et igaüks saab oma tavalisest autost ehitada elektriauto," selgitab Henri Palm oma tiimi tööd.

Henri Palm kuulub TalTechi tiimi, mis muudab retroauto elektrisõidukiks. Foto: Martin Ahven

Retroautot tutvustab ka Meelis Merilo, kelle elektriliseks ümber ehitatud Pobeda osales Tallinna – Monte Carlo elektriautomaratonil. Merilo elektriline Pobeda on vuranud teedel 14 aastat. Tema sõnul on auto komponendid ülimalt vastupidavad. "Akusid on küll vahetatud, sest auto on palju võistelnud. Kuna tingimused on läinud järjest raskemaks, on vaja olnud suuremat läbisõitu," räägib Merilo.