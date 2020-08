VIDEO | Tuulelohe lennutas kolmeaastase tüdruku taevasse 

Kolmeaastane tütarlaps osales pühapäeval mereäärses Nanlio linnas toimunud tuulelohede festivalil, kirjutab The Guardian. Õnnetuseks takerdus ta kuidagi hiiglasliku oranži lennuvahendi saba külge – juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Selge on aga see, et tugev tuul tõstis nii lohe kui ka tüdruku taevasse.