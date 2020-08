KONFLIKT JÄTKUB: India süüdistab Hiinat taas piiririkkumises 

Pressiteates lisati, et Delhi on pühendunud rahuläbirääkimistele, ent on otsustanud kaitsta ka oma territoriaalset terviklikkust. Analüütikute sõnul viitab India avalik teadaanne sellele, et rahu piiril võib olla taas lagunenud. Kuna ka pärast juunit on teatatud mitmest marginaalsest kokkupõrkest, on välisvaatlejate arvates jäänud olukord piiril seni muutlikuks.