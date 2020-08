Salapärane elevantide surmatõbi kinnitab kanda ka Zimbabwes 

Riigi lääneosas asuvas Pandamasue metsas avastati reedel 11 elevandi korjused, kirjutab The Guardian. Elevantide laipadelt võetud proovid saadeti analüüsimiseks laborisse. „Surmade põhjuse saame teada alles pärast teste, ent me välistasime tsüaniidimürgituse,“ sõnas Zimbabwe rahvusparkide ja metsloomade ametkonna pressiesindaja Tinashe Farawo, kelle sõnul pole salapärane haigus või mürk teisi loomi mõjutanud.

Viimastel aastatel on Zimbabwe salakütid mürgitanud kümneid elevante ja müünud nende kihvad illegaalsetele elevandiluuga tegelevatele kauplejatele. Kõnealuse juhtumi puhul polnud surnud elevantidelt võhku eemaldatud, mis välistab salaküttimise.

Kummalised surmad on sarnased naaberriigis Botswanas juhtunuga. Viimastel kuudel on seal pealtnäha mitte millegi tõttu surnud sadu elevante. Teadlased uurivad endiselt Botswana juhtumeid, ent pole põhjuseni jõudnud. Välistatud on salaküttimine, mürgitamine ja siberi katk. Botswanas toimunu kohta loe pikemalt SIIT.