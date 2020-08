Donald Trump nimetas ametist lahkuvat Shinzo Abet Jaapani ajaloo suurimaks peaministriks 

Valge Maja pressiesindaja sõnul nimetas Trump telefonikõnes Abet „Jaapani ajaloo suurimaks peaministriks“. USA president kinnitas, et Jaapani valitsusjuht on teinud fantastilist tööd ja kahe riigi suhted on paremad kui kunagi varem. Abe mainis Trumpile muuhulgas ka seda, et Jaapan soovib teha USAga tihedat koostööd uure raketikaitse strateegia väljatöötamisel.