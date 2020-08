Peeter Helme kaitsja: iga seksiteemaline vestlus pole kuritegu 

Reedel alanud kohtuprotsessil ei tunnistanud kirjanik Peeter Helme end süüdi lapseealise seksuaalses ahvatlemises, kuna oli veendunud, et vestleb jututoas täiskasvanud inimesega. “Helme ütles kohtule, et tema jaoks oli tegu virtuaalse mänguga, mis ei erine veebipõhistest arvutimängudest, mida ta samuti mängib. Jututoas vesteldes olin täiesti veendunud, et vestlen samuti rollimängu mängiva täiskasvanuga - ja tal oligi õigus, sest nagu hiljem selgus, oligi vestluspartneri näol tegu politseinikuga,” rääkis Raul Ainla.

“Kaitsjana leian, et süütekoosseis on täitmata. Kuna Helmel suhtles virtuaalselt jututoas Armastusesaal, mille nimi iseenesest viitab sellele, et tegemist on täiskasvanute suhtluskeskkonnaga, siis ei saanud ta kindlalt teada, et tegemist on lapseealisega. Ja kindlasti ei ahvatlenud Helme endaga mingisuguseid tegevusi tegema ega kutsunud vestluspartnerit endaga kohtuma. Mitte igasugune seksiteemaline vestlus ei kvalifitseeru kuriteoks,” rääkis Ainla.