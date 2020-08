Õigusteadlane: restoranikülastajate kirjapaneku asemel tuleks luua inimeste koodidega andmebaas 

Jaan Ginter räägib, et mõnes riigis on asutud piirkondades, kus nakatumise tase on kõrgem, nõudma restoranidelt ja teistelt suure nakatumisriskiga teenindusasutustelt klientide registreerimist. „Üllatav võib olla, et sellist reeglit võib leida muudes küsimustes väga isikuandmeid kaitsvates riikides, nagu Kanada ja Ühendkuningriik,“ nendib ta. „Meil sai see idee algselt selgelt negatiivse vastuvõtu osaliseks. Ning muidugi on arusaadav, et restoranid ja klubid ise ei ole rõõmsad. Registreerimine oleks neile täiendav töö ja võiks peletada ka külastajaid. Kuid tuleb tunnistada, et ka seda varianti tuleb mõnevõrra põhjalikumalt kaaluda.“

Ginteri sõnul on Eestis seni õnnestunud vältida Covid-19 ohtlikumat levikut. „Aga Lõuna-Euroopas võime praegu näha siiski ebameeldivat koroonaviiruse leviku ägenemist. Tõestatud töökindlusega vaktsiini ega ravimit pole kahjuks veel välja töötatud. Seega tuleb valmistuda ka selleks, et äkki tulebki meil lihtsalt õppida elama sellises nakatumisohus,“ ütleb Ginter. „Kui nüüd restoranidelt ja klubidelt pärida, kas nad eelistaks nende asutuste sulgemist kohapealseks teenusepakkumiseks (nagu see klubidega alles oli) või siiski asuda külastajate kontaktide süsteemi sisse seadma, et terviseametil oleks võimalus hoida viiruse levik niivõrd kontrolli all, et lõbustusasutusi jälle täiesti kinni panna ei ole vaja, siis usun, et klubiomanikud oleksid siis kergemini valmis leppima uue ülesandega.“

Mis puutub isikuandmetesse, siis Ginteri hinnangul jagame neid sageli sügavamalt mõtlemata vasakule ja paremale. „Näiteks Piletilevi.ee andmebaasis on ikka suurel hulgal informatsiooni minugi teatri- ja muusikaeelistuste kohta ja ma polnud enne käesoleva teema ülestõusmist sellele kordagi mõelnud. Kuid jah, kindlasti tuleb mõelda ka nende peale, kes oma isikuandmete levikut kiivamalt soovivad ja viitsivad piirata.“