Ehmatus: WC-potis ujusid meetrised ussid Ohtuleht.ee

Foto: SWNS/Scanpix

Kui austraallanna Sofie Pearson avastas, et tema WC-potti ei tule enam vett, hakkas ta uurima, milles asi. Naine kangestus hirmust, kui nägi veepütis nelja ussi. Ta arvas siiski, et tõenäoliselt ei ole nad ohtlikud. Pearson tegi ussidest pilte ja kutsus sõbrad appi, et neist lahti saada. See oli tal kuu aja jooksul juba teine kord, kui teda ootas WCs ees selline üllatus, teatab CNN.