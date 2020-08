Eesti uudised VIDEO | JÕHKER! Paides mängisid noored siiliga jalgpalli Toimetas Carolin Liis Tamm , täna, 23:17 Jaga: M

Siil Foto: Eesti Metsloomaühingu Facebook

Sotsiaalmeedias ringlevas videos on näha, kuidas poisid taovad jalaga kerratõmbunud siili, justkui oleks ta jalgpall. "Lastele on aga vaja maast-madalast õpetada empaatiat ja loomaarmastust, selleks et neist ei kasvaks südametuid ja hoolimatuid julmureid, kellele loomade elu pole mingi väärtus," kommenteerib Eesti Metsloomaühing.