GALERII | Pardirallil lasti vannipardid vurama 

Pardiralli eesmärk on läbi pardinumbrite müügi toetada vähihaigete laste peresid, kes saavad abi selleks loodud meie Liidu tugikeskusest. Eesti Haigekassa rahastab küll enamikke ravisid, kuid haruldaste diagnooside puhul ei ole riik võimeline kõiki vajalikke ravimeid hüvitama ning pered peavad need kinni maksma oma taskust. Nii võib juhtuda, et lapse raviks kriitiliselt vajalik rahasumma küündib kümnetesse tuhandetesse, harvadel juhtudel isegi sadadesse tuhandetesse eurodesse.