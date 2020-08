ILMAPROGNOOS | Kooliaasta alguse nädal toob Eestisse hoovihma  

Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Öö hakul puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 7..12.

Esmaspäeval on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 15..19°C.

Teisipäeval, 1. septembril on taevad pilvine ja oodata on hoovihma. Tekib ka udu. Puhub lääne- ja loodetuul 2-7, põhjarannikul põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 6..11, rannikul kohati 15°C.