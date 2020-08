Urmas Hännile | Maine kaob ka mitte midagi tehes 

Selle juures ärgem unustagem riigikogugi. On täiesti välistatud, et viimane kui üks parlamendi 101st liikmest, tublimast tublim kaasmaalane ei vastaks avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudeli nõuetele. Rahvas ei valinud Toompeale ometi mitte hampelmanne, vaid ikka tegijamehi, -naisi. Arenguvõimelisi. Teotahtelisi.

Liiati veel kui tuletada meelde Ülo Uluotsa, Eesti NSV viimase ülemnõukogu tehasedirektorist saadiku omal ajal üleüldist elevust tekitanud väidet, et asi see riiki juhtida: see on sama lihtne kui mõnd ettevõtet ohjata, ainult mastaabid on teised.

Katast ei saa peakokka

Siinkohal oleks paras aeg selgeks rääkida ühe teise kuulsa, pigem küll kurikuulsa mehe riigivalitsemise kohta öeldud sõnad. Need Lenini-Uljanovi lausutud, et riiki võib juhtida iga köögitüdruk.

Midagi taolist pole Ull Jaan siiski öelnud. See matsirahva lollitamise huvides suupäraseks väänatud mõtteavaldus sai 1917. aastal kirja hoopis sellisena: „Me ei ole utopistid. Me teame, et iga mustatööline ja iga köögitüdruk ei ole võimeline asuma kohemaid riiki juhtima. (…) Kuid me (…) nõuame eelarvamuse, nagu saaksid riigi juhtimise, igapäevase juhtimistööga hakkama vaid rikkad või jõukatest peredest pärit ametnikud, viivitamatut murdmist.”

Sõnad sõnadeks, pealegi on bolševikel harja punaseks ajanud arusaam ammu ajaloo prügikasti saadetud ning mõlemast soost köögikatad küpsetavad valitsejatena riigipirukat kõikjal ilmas nii, et kõrbelõhn matab hinge.

Toodud väite tõesust illustreerib kõige etemini Valgevene, kus sovhoosidirektor Aleksandr Łukašenka on riigile ja rahvale kindlad päitsed pähe pannud ja juhib Valgevenet just sinna, kuhu ta parasjagu heaks arvab.