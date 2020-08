Saudi Araabia hoiab akendeta ruumis kinni Aafrika sisserändajaid:„Siin on põrgu.” 

Kinnipidamiskeskustes olevad rändajad on ajalehtedesse saatnud mitmeid pilte, millel on kümned mehed, kes kannatavad Araabia kuumuse käes. Kõik rändajad on tihedalt paigutatud ühte akendeta ruumi.

Ühel fotol on näha ka mehe surnukeha, kes suri kuumarabandusse. Rändajate sõnul saavad nad vaevalt toitu ja vett, et ellu jääda.

Veel ühel pildil on näha Aafrika noormeest, kes on ennast üles poonud. Nooruki sõprade sõnul sooritas mees enesetapu, kuna kaotas lootuse. Paljusid kinnipeetavad on alates aprillikuust kinni hoitud.

Sisserändajad, kellel on näha arme seljal, väidavad, et valvurid peksid neid. „Siin on põrgu. Meid koheldakse nagu loomi ja meid pekstakse iga päev,” ütles etioopialane Abebe, keda on keskuses peetud kauem kui neli kuud.

„Paljudel kinnipeetavatel on tekkinud suitsiidimõtted või kannatavad vaimuhaiguse all, kuna nad on pidanud elama viis kuud kohutavates tingimustes,” ütles üks vang.