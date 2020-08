Juhtkiri Juhtkiri | Valitsus Eestit päris lukku ei keeranud Ohtuleht.ee , täna, 17:38 Jaga: M

Kuna kevadise eriolukorra lõppemisel rõhutati korduvalt, et majanduse vee peal hoidmiseks viiruse uuesti ägenemisel Eestit enam lukku ei panda, siis valitsuse äsjane otsus teha erand kuuele lennuliikluse sihtkohale on üheks sammuks seniste lubaduste täitmisel. Nüüd peaks olema tagatud, et isegi nakatumise tõusul üle 25 inimese 100 tuhande elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, kui muud lennuliinid tuleb sulgeda, on ühendus nende kuue sõlmlennuväljaga tagatud.