Euroopa Liidu pagulaspoliitika tõttu meeleheitele viidud maailmakuulus Banksy otsustas appi minna  

Ülemöödunud sajandi prantsuse anarhisti järgi ristitud Louise Michel on vaid napilt 30 meetrit pikk, kuid tema väärtuseks on kiirus. Laev suudab sõita tunnis kiirusega kuni 28 sõlme (üle 49 kilomeetri). Palju kärmemini, kui Liibüa rannavalvealused, mis püüavad Vahemerel silma hakanud põgenikepaatidelt inimesi pagulaslaagritesse tagasi toimetada. Louise Micheli meeskonnas on kümme inimest eri riikidest ning kõik nad on veganid. Daily Mail oletab, et Banksy kulutas laeva ostmiseks 860 000 naelsterlingit. Tugipunktiks arvati sobivat Hispaanias Valencia lähedal olev Burriana sadam.