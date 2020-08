Seisukoht | Ehmatav reaalsus 

Kell näitab 7.30 ja reporter on äsja lõpetanud 24-tunnise vahetuse, et kirjutada lugu sealsete elanike argipäevast. Uksel hoiatab ta mind, et siin on pisut keerulisemad kliendid - ärgu ma ehmatagu.

Olin ennast vaimselt pildistamiseks natuke ette valmistanud, mõeldes, et ilmselgelt ei ole ju nii nagu Hollywoodi filmides, et keegi eksleb koridori peal ja teine naerab taburetil istudes. Kohe üle ukseläve astudes sain aru - see ongi täpselt nagu filmides. Isegi päev hiljem mäletan täpselt seda lõhna, mis hooldekodus mind juba ukse pealt teretas.

Olen arvanud, et olen päris tugevate närvide inimene, kuid ma ei tea, kas selleks vaatepildiks saab üldse keegi valmis olla. Tuppa astudes tervitasid kõik elanikud mind silmadega ning üks noormees üritas seda ka verbaalselt teha, kuid midagi arusaadavat sealt ei tulnud. See oli väga valus. Nad üritavad kommunikeerida inimestega, kuid neil ei ole seda võimalust.