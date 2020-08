Soome välisminister Pekka Haavisto: Eesti ja Soome piiri lahtihoidmine on oluline 

"Soomlased ei ole teinud ühtegi uut otsust, mis puudutaks praeguse korraldusi, kuidas Eesti ja Soome piir toimib. Ehk praegu jätkub kõik nii nagu senimaani on otsustatud. Loomulikult me jälgime olukorda pingsalt ja inimeste tervis on meile tähis," lausus Haavisto. Haavisto sõnul on Eesti ja Soome piiri avatuna hoidmine tähtis mõlema riigi majanduse jaoks. "Kommunikatsioon peab kahe riigi vahel toimuma ja piirid peavad jääma avatuks," lausus Haavisto.

"Eesti on huvitatud sellest, et meil säiliks maksimaalne liikumisvabadus Soomega," on välisminister Urmas Reinsalu seisukoht antud küsimuses. "Arutame kõige olulisema küsimusena koroonapiirangute mõju Eesti ja Soome vahelisele ning laiemalt Euroopa-sisesele liikumisele. Tähtis on otsida viiruse tõkestamiseks selliseid võimalusi, et ei peaks sulgema sisepiire," lausus ta.