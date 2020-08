FOTOD JA VIDEO | Kohila rahvarallil publikusse sõitnud Ilmar: „Nii halb on praegu. Ma ei saa rääkida.“

Autot juhtinud rallisõitja Ilmar juhtunut hetkel kommenteerida ei soovi. "Nii halb on praegu, ma ei saa praegu rääkida," ütles ta.

Üritus on praeguseks katkestatud. PPA pressiesindaja rääkis Õhtulehele, et üks ralliauto sõitis teelt välja väliskurvis, kus publikul oli keelatud viibida. Küll aga viibis seal kolm noort poissi, kellest viga said kaks: üks neist on 10aastane, teine 12aastane.

Üks poistest, kes sai kergemaid vigastusi, viidi lastehaiglasse, teine, raskemas seisus laps, Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Eesti Autospordiliit teatas sotsiaalmeedias, et võistlus on katkestatud ja algatatud on uurimine. "Kuni asjaolude täpsustamiseni võistluste korraldaja lisakommentaare ei jaga," lausus liit.

Kohila rahvasprint on osa Eesti Autospordi Liidu karikavõistlusest. Võistlusrada kulgeb Kohila valla teedel ning raja pikkus on 1,9 kilomeetrit. Rada, millel autod ringi vuhisevad, on enamasti asfaltist, kuid 10% rajast asub ka kruusateel.