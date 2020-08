Ungari paneb esimese Euroopa riigina koroonaviiruse kasvava leviku tõttu piiri kinni 

Ungari valitsus teatas reedel, et väliskodanikud alates 1. septembrist riiki enam ei pääse. Valitsus otsustas pöörduda tagasi koroonapandeemia esimese laine ajal rakendatud meetmete juurde. Ungari on seega esimene Euroopa riik, kes Schengeni vaba liikumise tsoonis ulatuslikud piirangud piiridel taastab.

Valitsus otsus põhineb sellel, et koroonapositiivsete arv on Ungaris kiirelt kasvama hakanud. Ka valitsusliikmed ei ole viirusest puutumata jäänud, kuna positiivse testi andis ka valitseva partei kommunikatsioonijuht.

Valitsuse sõnul on enamus viirusjuhtumeid riiki väljastpoolt tulnud. Ungari kodanikud, kes välismaalt naasevad, peavad 14 päevaks karantiini jääma või esitama kaks negatiivset testi, mille eest nad ise maksma peavad.

Ungaris on hetkel umbes 5500 koroonapositiivset ning üle 600 inimese on haiguse tagajärjel surnud. Viimase ööpäevaga tuvastati Ungaris 132 uut koroonapositiiivset ning see number näitab järsku kasvu, kuna vaid nädal varem oli number poole väiiksem.