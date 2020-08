Eesti uudised Septembris kõik on uus: kooliaktused õues, igal klassil oma tuba, e-õppe päevad Asso Ladva , täna, 19:32 Jaga: M

ERINEB TEISTEST JÕHVI KOOLIDEST: Jõhvi gümnaasium planeerib alustada koolitööga tavapäraselt, kuigi teised sama linna koolid peavad esimesed koolipäeval olema distantsõppel. Foto: Aldo Luud

„Seda informatsiooni on paganama palju ja tihtipeale on see ka vasturääkiv. Tallinna linna 22leheküljeline juhend on kindlasti väga hea kriisiplaan, kuid meie jaoks on oluline panna ühele leheküljele kirja lihtne käitumisjuhend õpilasele – tee nii ja ära tee seda,“ kirjeldab Pärnu Rääma põhikooli direktor Elmo Joa ettevalmistusi algavaks õppeaastaks.