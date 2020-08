Legendaarse Kuku klubi nuhk: isesorti mees sai sellega isegi kuulsaks 

Heinz Valk räägib, et ta oli isesorti mees, kes Kukus ei hakanud peitust mängima, vaid tutvustas ennast ja oma ülesandeid vist küll enamikule külastajaist, kui konjakit mekkis, ja istus klubis sageli südaööni. Oli ainult torisenud: „No katsuge, poisid, mitte liiga palju jaurata! Kui ma hommikul tööle tulles esimesena informaatorite ettekanded kätte saan, siis suskan nad kuhugi kausta ega saada ülemustele edasi. On seda jahmerdamist mulle vaja! Aga kui keegi teine enne mind jaole saab, siis ma pean ametlikult reageerima. Teavitama kunstnike liidu juhtkonda, nõudma, et vahelejäänud inimesega vesteldakse... Ja siis ma pean oma ülemusele teatama sellest, mida tehti ja mis asjast saanud ja kirjutama igasuguseid raporteid...“