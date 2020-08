PIIRANGUD TULEMAS! Politsei keelab homsest Harjumaal öise alkoholimüügi, keeld laieneb veel neljale maakonnale 

„Terviseameti hinnangul on Tallinn nakkushaiguste leviku vaates elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. Täna hommikuse seisuga on Terviseameti andmetel Harjumaal 61 aktiivset haigusjuhtu ning nende hinnangu kohaselt on osa Harjumaa haigestunutest saanud nakkuse vahetult või edasikandumise teel meelelahutusasutustest, kus on kombeks alkoholi tarbida. Alkohol kaotab tavapärase ohutunnetuse - inimesed ei hoia distantsi, räägivad valju häälega teineteise läheduses ja haiguse edasikandumine on väga tõenäoline,“ ütles Põhja prefekt Kristian Jaani.