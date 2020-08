GALERII | „Öö-TVs“ nägi pööraseid eksperimente 

Pöörased eksperimendid, lõbusad esinejad ja kuulsad külalised sisustavad inimeste aega, kes öösel und ei saa. Saatejuhid on võtavad öötundidel ette sõgedaid asju, näiteks lubab Reet Linna otseeetris endale tätoveeringuga teha. "Ma kujutan ette, et väga paljud minu fännid, kes on 70+ ja rohkemgi, mõtlevad, et nüüd on vanaproua ikka täitsa lolliks läinud," naerab ta. Andres Kuusk on oma eetriajal meditsiini osakonnas ja Taavi Eilat Tartu südalinnas. Anu Välba tegeleb narkootikumide teemadega ja Grete Lõbu lubab paljast ihu.