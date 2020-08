Lennupiirangud jäävad kehtima ka pärast augustit, ent valitsus tegi kuuele sihtkohale erandi 

Majandusminister Taavi Aas ütles ERR-i uudisteportaalile , et lennupiirangud jäävad kehtima sihtkohtadesse, kus 100 000 inimese kohta on üle 25 nakatunu, ent Frankfurti, Londoni, Varssavi, Kopenhaagen, Riia ja Helsingi lennujaamadel tehakse erand.

"Need sihtkohad jäävad avatuks isegi kui seal peaks olema või tõusma see number üle 25," sõnas Aas.

Aasa sõnul pole valitsus lennufirmadega jõudnud sel teemal suhelda, kui kiiresti nad suudavad vastavad liinid avada. "Need sihtkohad on olnud päris pikalt diskussiooni all, et millised nad siis on," märkis Aas.