Juhtkiri | Hüvitada või mitte? 

Ebaõiglane paistab kummastki mättast vaadatuna muidugi ka praegune lahendus, sest teater on nüüd tõepoolest direktorita ning sealse talumatu sisekliima tõttu praeguseks lahkunud väidetavad ohvrid võisid juhile määratavast samaväärsest hüvitisest üksnes unistada. Mis tundega vaatavad aga rahalisele kingitusele need töötajad, kes pidanuks kohasemaks ebasobivalt käitunud juhi vallandamist?

Kokkulepe, mille üheks osaks on Mäele lahkumishüvitisena kuue kuu palga ehk 39 600 euro tasumine, jätab kõrvale pikisilmi oodatud raporti sisu. Teatris tehtavad (ametlikud) järeldused ei puuduta enam tema isikut ja käitumist, vaid üksnes seda, milline saab olema kultuuriasutuse kodukord, et selliseid juhtumeid tulevikus vältida. Raport polevat mõeldud ka avalikkuse silmadele, küll aga on tänuväärt materjal seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel asja edasi uurivale politseile.