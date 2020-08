Keskerakonnale tehtud 50 000 euro suurune annetus tõi kahele inimesele kuriteokahtlustuse 

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kairi Küngas ütles Õhtulehele, et isikutele esitati kahtlustus karistusseadustiku 402 alusel, mis käsitleb keelatud annetuse tegemist. "Süüdi mõistmise korral on karistus rahanline," ütles Küngas ning lisas, et kuna tõendite kogumine veel käis, kahtluse saanud inimeste nimesid ei avaldata.

See tuli avalikuks aprilli algul, kui partei esitas erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) aruande oma laekumistest. Juhastel polnud mingit sidet Keskerakonnaga, pigem oli ta endise Rahvaerakonna liikmena sattunud hoopis EKREsse. Ka polnud Juhaste ettevõtetel sellist rahavoogu, mis näidanuks, et nii suure rahaga Keskerakonna toetamine olnuks naisele jõukohane.

ERJK pöördus 26. mail prokuratuuri poole, et selgitada annetuse tausta. Päev hiljem saatis Keskerakond pressiteate, kus Juhaste kinnitas, et tegu oli tema enda rahaga. Parteiladvik selgitas seepeale, et annetuse taga on sügavad isiklikud põhjused. Hiljem selgus, et raha oli tulnud naise ekskaasa käest väidetavalt ühisele lapsele aastaid maksmata toetuse katteks. Pere olevat summa ära põlanud ja otsustanud selle Keskerakonnale annetada.